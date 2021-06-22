近期大環境干擾股市的因素相當多，如通膨、升息、縮表(縮減資產負債表)、美元升值等，上週五美股就是因為受到Fed鷹派抬頭影響而拉回，美股回檔、加上台積電(2330)被外資降評，導致電子股的賣壓湧出，盤面來看，航運股仍是投機力最強的族群，現在改由散裝輪領軍，主要是貨櫃輪股價已高，散裝輪成為補漲型買盤介入的方向。

從結構面分析，由於市場中實戶買力在航運族不退，使得電子股資金比重跌落4成以下，加上美股下跌影響投資人進場意願，導致電子股雖有零星指標股主力點火，但市場追價力卻不強，形成個股表現為主。