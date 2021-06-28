卜蜂(1215)今日除息，每股配發現金股利4.5元，開盤參考價為81.5元，目前加工食品業務還是持續加班趕工當中，豬、雞價又維持在高檔，盤中最高價曾至82.7元，快步朝填息之路前進。

台灣5月中旬新冠疫情突然變得嚴峻，三級警戒管制措施後民眾多數在家自己煮，生鮮加工食品市場需求量爆增，卜蜂一直都在加班趕工因應，原本公司預期第2季在使用高價的黃小玉會影響到獲利表現，但在加工食品需求大增下，法人預期，第2季營運將和首季差不多，表現將會優於預期。

現在天氣炎熱，豬隻最近不太好養，加上端午節及萊豬議題，目前市場豬價每公近保持在80元上下，依舊維持高檔水準，雞價波動也不大，毛雞價目前約30元/斤。台灣雖然疫情漸趨緩，但又有變種病毒的新威脅產生，雖然不少餐廳都停止營業影響了生鮮市場的需求，但消費者習慣已經變化，量販市場需求量爆增，對卜蜂第3季營運提供不少助力。

卜蜂2021年已完成2條食品加工生產線、月產能合計大約400噸，以及每小時約8萬顆的1個洗選蛋場，都將為今年業績增添活水。卜蜂加工食品業績在疫情下十分出色，除了目前已深耕的肉類加工品市場外，未來也將加強乾式肉製品如肉鬆、肉乾，蛋製品如茶碗蒸、溏心蛋及調理包產品進行開發與銷售。