市場在關注Delta新冠病毒發展，以及美國時間2日美國相關就業報告出爐前，美元走強，韓元因此疲弱。1日韓股收在3,282.06點左右，下跌14.62點或0.44%。同時，韓國公債殖利率則表現不一。

韓國主權基金韓國投資（KIC）1日表示，將增持不動產，私募股權以及避險基金等項目，計畫在2027年時，投資組合比例將從現有16%拉高至25%。

三星電子跌0.74%，SK海力士跌2.35%，Naver也跌1.08%。

外資賣超4074億韓元，約3.59億美元。

市場認為，將公佈的美國就業報告應會有好消息傳出，也讓美國聯準會欲升息的鷹派講話會更大聲。同時，因資金移往美元避險，故美元正朝自2016年11月後，最大單月漲幅方向移動。

澳洲、印尼、馬來西亞以及泰國，正為疫情加溫所苦，並制定相對社交禁令。

經濟數據方面，韓國6月出口已連續4個月都是兩位數在增加。在採購經理人指數（PMI）方面，6月份也是連續9個月在成長。

一美元可兌換1,133.1韓元，韓元走貶0.62%。

同時，韓國3年期公債殖利率上漲2.1基本點為1.469%，至於10年期的則下跌0.3個基本點為2.089%。