美元強、需求蒙陰影 LME銅價走跌 22:402021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強之外，全球最大銅消費國中國的6月製造業採購經理人指數，跌至4個月低點，需求前景蒙上陰影，1日倫敦金屬交易所（LME）銅價走跌，LME3個月期銅周四跌深多達0.5％，來到每噸9330美元。不過拜經濟重啟、企業急於擴大產能和服務所賜，美國私人部門就業人口增幅超出預期，緩和銅價跌勢。 《韓股》韓主權基金釋利多 KOSPI仍收黑 《商情》利空報告 打壓紐約棉花續跌 #LME #銅價 #陰影 #走強 #全球最大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Delta變種病毒威脅 韓股收黑 22:482021/07/01 財經 《國際金融》全球Q1外匯存底 美元占比小增、人民幣連5升 11:092021/07/01 財經 《國際經濟》泡沫破滅！木材價格6月崩跌逾40％ 12:342021/07/01 財經 《集中市場》爆量17800稍縱即逝 三大法人賣超225.38億元 15:242021/07/01 財經 瞄準大陸關鍵趨勢100強 中小板ETF趁勢布局 13:502021/07/01 財經 散裝航運日租金 齊登3萬美元 04:102021/07/01 財經要聞 《熱門族群》油價墊高 台聚家族揪二線塑化開趴 10:352021/07/01 財經 原油庫存下滑加上需求強勁 國際油價走高 22:302021/07/01 財經 朝陽科大 躍升技職類前10強 04:102021/07/01 地方新聞 《半導體》精材H2旺季營運復甦 法人調升目標價 13:252021/07/01 財經 航運人氣續強 長榮處置期間大漲52% 21:272021/07/01 財經 財經熱門新聞 美股崩盤不遠了？這指標狂飆38倍 僅次網路泡沫 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 下單萬海100股手抖變100張 他接營業員電話嚇壞 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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