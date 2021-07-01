美元走強之外，全球最大銅消費國中國的6月製造業採購經理人指數，跌至4個月低點，需求前景蒙上陰影，1日倫敦金屬交易所（LME）銅價走跌，LME3個月期銅周四跌深多達0.5％，來到每噸9330美元。不過拜經濟重啟、企業急於擴大產能和服務所賜，美國私人部門就業人口增幅超出預期，緩和銅價跌勢。