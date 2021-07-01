美股四大指數周三喜憂參半，台股下半局首日，周四開漲45.73點報17801.19點，電子權值軍團開高穩盤，航海王、鋼鐵人續強衝鋒，開場即創高，震盪後10時火力加大，10時半左右衝上17863.9，上漲108.44點，續改寫盤中歷史新高價，放眼17900關卡，但鋼鐵股後繼無力，航運股也不安急挫，多檔漲停打開，台積電等電子權值股也未扮演穩盤角色，賣壓隨之出籠，大盤11時初翻黑滑落，急殺一度滑落至17644.36、下跌逾百點，高低差為219.54，爾後航運穩軍心、觀光股微解封「客」不容緩，資金也轉移至塑化股，指數尾盤雖奮力向上，終場仍收跌41.52點或0.23%，報17713.94點，17800曇花一現，成交金額增至6437.71億元，創1個多月大量。

今日外資(不含外資自營商)賣超179.6755億元，投信賣超14.1619億元，自營商賣超31.5472億元，三大法人賣超225.38億元。外資轉賣超，今年以來賣超4146.88億元。

周三台股ADR黑漆漆，台積電ADR跌0.06%、日月光ADR跌2.31%、聯電ADR跌1.36%、中華電信ADR跌0.10%。周四晶圓雙雄，台積電(2330)開高後翻黑狹盤，收跌0.34%至593元，權值王法說會將於15日登場；聯電(2303)盤中跌幅擴大，收跌1.88%至52.1元。電子股陷入休憩，鴻海(2317)收持平、聯發科(2454)收跌0.73%，股后大立光(3008)於7月8日法說，法人看好Q3出谷底，守住紅盤漲0.16%至3105元，而股王矽力-KY(6415)則從周三3975元盤中新天價下滑，翻黑下跌2.11%至3710元，王后差605元。國巨(2327)溢價10%併奇力新(2456)打造無敵艦，兩個股恢復交易雙雙走揚，國巨、奇力新一度觸及578、110.5元，分別收漲0.36%、4.95%。群創(3481)召開股東會，收持平，友達(2409)、彩晶(6116)午盤後也走低收黑。

盤面資金積極轉向傳產及航運股，持續反映貨櫃缺櫃與碳中和的議題，但盤中也一度沒油熄火，萬海(2615)、陽明(2609)一度觸及漲停，萬海摸及350元關，陽明淺嚐200元關，周五解禁的長榮則成功站上200元大關，長榮獲2法人調高目標價，貨櫃三雄在震盪中收紅，萬海漲4.67%、陽明7.4%、長榮8.12%；航運股漲跌互見，BDI指數回落，亞航(2630)、中櫃(2613)、台船(2208)走弱，台驊投控(2636)收漲停、台航(2617)差一檔收上漲停，航運收漲5.43%，仍是上市類股漲幅冠軍。亞軍由觀光股奪下，陳時中鬆口，餐飲微解封有望，族群「客」不容緩，王品漲停躍上季線領軍，夏都(2722)、鳳凰(5706)、晶華(2707)等均喜孜孜，類指收漲2.83%，成交量自4.12億元跳增至16.36億元。塑膠股收漲1.76%排第三，受惠國際油價走揚，二線塑化股由台聚家族領軍，亞聚(1308)、三芳(1307)、台達化(1309)、台聚(1304)、聯成(1313)、華夏(1305)、國喬(1312)、中石化(1314)等全數漲停收場。化工、食品、玻陶皆收紅。然華榮(1608)遭列注意股，5月每股虧損0.55元，重摔至28.9元跌停，榮星(1617)、華新(1605)亦跌4%超過，電纜收挫3.82%、跌幅最劇，電子零件、鋼鐵、營建也皆跌幅逾1%。金融跌0.49%，半導體、電子跌0.6%、0.73%，電子類股缺乏資金動能，成交比重不到3成，走勢依然疲弱。提到鋼鐵翻黑，族群強弱分明，志聯(2024)、新鋼(2032)、運錩(2069)、燁輝(2023)、燁興(2007)、千興(2025)強勢漲停作收，但官田鋼(2017)、威致(2028)、第一銅(2009)、海光(2038)、佳大(2033)、春雨(2012)等都跌約半根跌停板，鋼鐵股進入高檔震盪格局，中鋼(2002)也跌1.26%，40元關卡得而復失，鋼鐵股及航運類股仍為盤面交投重心，兩類股成交比重合計超過5成水準。

自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)走跌逾2%，利奇(1517)力漲3.65%，桂盟(5306)收持平。而美光展望優，股價卻利多出盡，並拖累台記憶體股轉弱，南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)等股價欲振乏力，惟後續營運表現仍可期。其他個股，台揚(2314)放量攻頂、站上55元。新昕纖(4406)營運加分、激勵股價連兩日攻頂。聯華食(1231)觸及漲停價。

新光投信董事長劉坤錫表示，電子股缺乏資金青睞下，難有突出表現，預期指數近期將維持高檔震盪整理、緩步墊高走勢。

隨著台灣疫情趨緩，台股重量級法說會及股東會將陸續登場，以及美股進入第2季財報行情，台股仍與美股高度連動下，有利指數向上盤堅。展望後市，統一投顧則認為，7月12日解封有望，以及進入產業備貨旺季，且目前技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。