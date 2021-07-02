中石化(1314)今(2)日召開股東會，會中除通過承認109年度財報、決議不分派股利之外，並通過將於普通股上限六億股額度內，辦理國內現金增資發行普通股，中石化表示，上半年景氣已有復甦，預估AN及CPL今年需求皆較去年成長約6％，上半年整體營收及獲利較去年同期提升。

中石化去年全年合併營收為175.83億元，稅後淨利為6.75億元，每股盈餘0.21元，年減少61%。中石化表示，公司兩大主力產品AN及CPL皆受到新冠肺炎疫情影響甚鉅，此為獲利衰退之主因。己內醯胺(CPL)下游紡織產業因疫情衝擊、需求急凍，加上全球CPL低價傾銷到台灣，連帶壓縮公司產品銷量、售價及毛利，獲利因而較上一年度減少1.78億元。丙烯(月青)(AN)則在疫情擴散及油價震盪、新產能供給增加的因素下，銷售價格大跌，致獲利較上一年度減少17.49億元。

中石化表示，今年整體大環境雖仍受疫情考驗，但上半年景氣已有復甦，預估AN及CPL今年需求皆較去年成長約6％，綜觀公司上半年整體營收及獲利較去年同期提升，後市仍需持續關注。

中石化自107年起經營方針即以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進，強化全面策略布局，提升營運績效。近年來在石化事業積極轉型特化領域，109年度除併購展頌斗六廠，橋頭廠亦落成啟用，加上頭份精細化工廠在110年初正式動土興建，皆為中石化在產業上下游一體化之規劃增添助力，往多元高值化新產品發展大步邁進。

中石化表示，在土地開發部分，將持續活化公司土地資產、進行海內外土地開發相關專案。日前宣布標售之高雄亞洲新灣區大面積土地，即是首次資產活化的重要里程碑，雖該案因疫情影響而延後開標，仍受到市場相當大的關注。近期將視疫情變化進行後續規劃與作業，如有進一步訊息，皆會再對外公開說明。

此外，中石化本次股東常會也順利完成改選第22屆董事，選出3名獨立董事及6名董事，中石化公司新任董事名單首見女性董事，將由中華工程股份有限公司董事長朱蕙蘭出任董事。

中石化並於今日下午召開董事會，推舉現任董事長陳瑞隆繼續擔任中石化董事長。