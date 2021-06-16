韓國媒體周三報導，美國線上拍賣和購物網站eBay將以約4兆韓元（相當於36億美元）價碼，將其韓國業務賣給韓國新世界百貨（Shinsegae Group）和電商公司Naver。

根據市場研究公司Euromonitor提供的數據，eBay子公司eBay Korea是韓國第三大電子商務公司，其2020年的市占率約為12.8%，旗下經營的電商平台包括Gmarket、Auction和G9。

新世界百貨、韓國網路巨頭Naver和eBay Korea均不願對此消息發表評論。

韓國經濟日報等韓國當地報紙亦報導，投資銀行業的內部消息人士透露，樂天購物公司（Lotte Shopping）也有可能出線。

南韓是全球第四大電子商務市場。根據Euromonitor的數據，在新冠肺炎疫情效應的驅動下，2020年全球電子商務占整體零售市場的比例達到35.8%，較2019年的占比28.6%大幅成長。

今年3月，新世界百貨和Naver透過在彼此的附屬公司入股2500億韓元，建立零售和電商的合作夥伴關係。