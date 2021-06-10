若2008年金融海嘯再現，恐有壽險公司財務告急。金管會10日公布保險業首次公版壓力測試結果，其中以金融海嘯時股債匯市變化的情境試算，將有「數家」壽險公司無法過關，保險局副局長王麗惠表示，已要求這些公司董事會提出財務改善計畫。

據了解，金管會提出的金融海嘯時壓力測試情境，是台股下跌逾25％、美股下跌逾16％，台幣兌美元升值近8％，但債券殖利率則是下跌4~88個基本點。

由於是以2020年底財務數字為測試基準，去年底RBC（資本適足率）及淨值比在邊緣的公司，都未能過關，約有5~7家左右，必須進行增資或資產部位調整。

金管會表示，壓力測試之主要目的，在於強化保險業之風險管理能力，協助業者思考在極端情境下，公司的風險承受能力及應有的因應對策，並非對經濟情勢發展之預測。測試情境係參考過往國外疫情死亡率及罹病率，推估在極端情形下可能對保險風險影響情形、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等可能波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響情形，以及產險業在面對氣候變遷所致之極端氣候環境下，對保險業清償能力之影響。

有關保險風險測試結果部分，壽險業及產險業整體資本適足率分別為286.08％、472.26％，淨值比為7.62％及34.27％，仍高於法定最低標準（資本適足率200%及淨值比3％），顯示整體保險業在新冠肺炎疫情衝擊的情境下，具備穩健的風險承擔能力。

有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業之整體資本適足率分別為237.72％、440.5％，淨值比為6.71％及32.37％，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。另對於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，以氣候變遷所造成之巨災（連續強烈颱風侵襲本島之情境）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為422.3％、淨值比為30.06％，仍高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備足夠的清償能力。

王麗惠表示，目前台灣保險業整體資本適足率及淨值比情形仍屬穩健，金管會將督導保險業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境的變化，充實承擔風險能力。

(工商 )