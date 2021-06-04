記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)受惠產業需求暢旺及漲價效應，2021年5月營收續「雙升」達1.63億元、創近5年2個月高點。公司預期今年市場狀況可望持續改善，將專注於整體獲利，維持既有產品及彈性製造排程。

典範公布5月自結合併營收1.63億元，較4月1.61億元成長1.35％、較去年同期0.87億元躍增達85.5％，創2016年3月以來近5年2個月高點。累計前5月合併營收7.35億元，較去年同期4.59億元成長達59.91％，為近5年同期高點。

半導體封測市場需求自去年下半年起明顯轉強，又以打線封裝等傳統封裝需求動能最強，由於一線大廠產能已供不應求，並取消價格折讓或漲價以反應成本上升，二線封測廠營運跟進受惠，典範受惠此波需求熱潮，營運表現明顯轉佳，去年第四季營運終止連5季虧損。

在訂單轉強帶動稼動率提升、配合漲價效應挹注下，典範首季毛利率22.38％、營益率16.58％，雙創14年來高點。稅後淨利0.68億元，季增達85.48％、較去年同期虧損近0.1億元大幅轉盈，創6年來高點，每股盈餘（EPS）0.4元、則創13年來新高。

展望後市，典範董事長束崇萬在致股東報告書中指出，今年仍是競爭激烈的一年，但相信市場狀況將持續改善。公司將更專注於整體獲利，投注更多製程技術研發、設備改善及人員效率，維持既有產品及彈性製造排程，預期年產量仍可成長，預計銷售量約9.8億顆。

(時報資訊)