中鋼(2002)受惠鋼市續旺以及價格調升，5月營收再創397.18億元新高，比4月369.06億元新高續增7.62%，年增率達70.78%。中鋼6月內銷盤價再大漲8%，可望帶動營收持續穩健。第二季營收將突破千億元大關，上看1100億元之上，比第一季續增，獲利可望同步再創新高。

中鋼5月內銷盤價平均漲幅達8.1%，受惠自身產品銷售價增、量穩，以及旗下鋼鐵事業群業績成長，5月營收再優於4月，續寫新高，且年增率高達七成。中鋼公司表示，主要是鋼鐵事業群整體受惠鋼鐵市場復甦，銷售單價及數量較去年同月增加。前5月營收1744.46億元，年增率高達37.78%，亦創下新高。

展望第三季，中鋼預計下周開出7月及第三季盤價，隨著市場需求持續強勁，加上鐵礦砂價格短暫修正後又迅速重返200美元以上，成本壓力依舊不小，並且中鋼的盤價仍低於國際水準，因此預期中鋼即將開出的7月內銷盤價挑戰連13個月漲價，第三季盤價也看漲，為連續第四季上漲。

市場預期，中鋼開月盤產品如主力商品熱、冷軋因已連漲12個月，可能採小漲模式，估漲幅3~5%；在包括棒線、鋼板等季盤部分，因價格落後市場行情過多，且螺絲、鋼構等相關產業需求仍強，因此預料平均漲幅與第二季差異不大，約為8%，每噸仍看漲逾2500元。

中鋼受惠鋼市復甦加速，第一季稅後純益90.27億元，季增72%，每股純益0.58元，寫下採合併報表以來新高。

中鋼第一季營收978.22億元，季增11.7%、年增25.5%；毛利率16.3%，季增5.7個百分點、年增15.1個百分點；稅後純益90.27億元，季增72%，每股純益0.58元。

(時報資訊)