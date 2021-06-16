就在市場等待美國聯準會，將於美國時間16日時發表談話時，韓國股市盤中不僅一度觸及歷史紀錄3281點，KOSPI也收在新高3,278.68點，上漲20.05點或0.62%；2021年至今已漲約14%。至於韓元平盤，韓國公債殖利率則表現不一。

美國聯準會目前面臨著通膨上升速度比預期來得快，同時，還有好幾百萬美國人因為疫情影響下，到現在已一年多還找不到工作。

三星電子漲1.11%，SK海力士漲0.78%，電池製造商LG化學跌1.46%，網路業者Naver則漲1.03%。

外資買超2333億韓元，約2.08億美元。

根據韓國央行5月27日的政策會議記錄，七名決策專家中大多數都表示，應該要準備暫停已延長實施的新冠疫情大補助計畫。

一美元可兌換1,117.2韓元，韓元收平盤附近。

韓國3年期公債殖利率下跌2.3個基準點至1.284%，而10 年期的平盤至2.017%。