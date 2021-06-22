美股大反彈，台股加權指數22日開在17162.71點，台積電（2330）開在585元，小漲2元，航運股依然是盤面上的吸睛族群，早盤漲幅逾5％及成交占比45％，皆居類股第一，帶動台股早盤大漲近200點。

美國聯準會暗示升息時點可能提前、引發股市下殺後，美國四大指數6月22日強彈，投資人轉而聚焦日益強健的經濟表現，由能源、金融類股領軍反彈。

道瓊工業平均指數6月21日終場上漲1.76％（586.89點）、收33876.97點。

那斯達克指數上漲0.79％（111.1點）、收14141.48點。費城半導體指數上漲0.61％（19.17點）、收3171.99點。

群益投顧指出，21日大盤指數以中長黑K摜破短期（3日、12日與月）均線，初見技術面轉弱狀況，短線有再度回測季線壓力，惟月線仍呈走揚，挹注短線低檔支撐，季線附近防守力度，為短線強弱觀察重點。

熱錢持續支撐基本面營運狀況大好的貨櫃運輸股，部分基本面未明顯改善的原物料個股也飆漲，進而帶動整體（運輸為主的）原物料股、乃至個別基本面不佳的投機題材股強勢氛圍。

群益投顧指出，本已輪動加速的盤面結構，可能在運輸股持續強漲下，拉大輪動速度與股價波動範圍。階段應留意股價強彈、但獲利未明顯改善的評價偏高股，股價可能甩動加大的風險。

而短線操作積極者，建議針對（運輸為主的）二線強勢原物料股，酌量擇強（短線）操作，並應嚴守技術面（均線）應對。