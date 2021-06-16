大陸5月工業增加值、零售及固定資產投資增速均遜預期。

大陸國家統計局16日公布，5月份，全國規模以上工業增加值年增8.8％，遜於市場預期增長9.2％。今年首5月，工業增加值年增長17.8％。

5月份，社會消費品零售總額人民幣（下同）3.59兆元，年增長12.4％，遜於市場預期增長14％。今年首5月，社會消費品零售總額17.43兆元，年增長25.7％。

首5月，全國固定資產投資19.39兆元，年增長15.4％，遜於市場預期增長17％。首5月基礎設施投資年增長11.8％；製造業投資年增長20.4％；房地產開發投資按年增長18.3％。

首5月份，全國城鎮新增就業574萬人。5月份，全國城鎮調查失業率為5％，比4月份下降0.1個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.2％，與4月份持平。

統計局表示，5月份中國經濟運行保持穩定恢復。同時也要看到，當前全球經濟復甦和疫情防控仍存在不穩定不確定因素，國內經濟持續恢復基礎仍需鞏固。下階段，要按照中央經濟工作會議和政府工作報告部署要求，堅持穩中求進工作總基調，慎終如始抓好疫情防控，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，助力企業紓困解難，大力推進改革創新，加快釋放內需潛力，保持經濟運行在合理區間，推動經濟高質量發展。