譜瑞-KY(4966)挾高頻高速傳輸的長期趨勢不變，譜瑞-KY具有技術領先優勢，隨著Intel及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格，對Retimer的需求將明顯增加，將扮演譜瑞-KY重要營運動能，法人預估，譜瑞-KY今年每股獲利上看66元。

雖然第二季伺服器市場尚在去化庫存，對新CPU的轉換進度不如預期，但供應鏈端消息指出，上游相關零組件如PCB、組裝等廠商已看到需求回溫，預期下半年品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換，Intel及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格，且在高頻高速的資料傳輸下，對Retimer的需求將明顯增加，譜瑞-KY的Retimer出貨亦將隨新CPU的轉換而放量，且Retimer的毛利率高於譜瑞-KY公司平均，下半年起將有助優化獲利能力。

法人也點出，譜瑞-KY的PCIe 5及USB 4的Retimer預計2022年開始出貨，PCIe 5規格的傳輸速度為PCIe 4的2倍，USB 4則除了傳輸速度倍增外、亦整合了多種傳輸規格，對Retimer將有更強的必要性，且從技術演進的角度來看，市場上的競爭者將逐漸減少，Retimer業務將為譜瑞-KY的重要營運動能成長引擎。

以譜瑞-KY來說，目前PC/NB訂單能見度高，且目前仍無法完全滿足客戶需求，下半年伺服器需求回溫將有助Retimer出貨，預期將再推升營收表現，法人預估，譜瑞-KY今年營收季增加落在2~3成、每股獲利上看66元。

譜瑞-KY第二季財測預估單季合併營收152.5~167.5百萬美元、季持平至季增逾9%，毛利率落在42.5~45.5%，合併營業費用29.5~30.5百萬美元。