亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，受惠高端PC市場持續增溫，譜瑞-KY將成當然受惠者，維持譜瑞-KY買進評等、目標價1700元。

亞系外資表示，近期市場關注PC市場放緩的趨勢恐延續到2022年，但若是整體PC市場走弱，譜瑞-KY的定位仍相對穩健，主要原因就是其在高速傳輸以及蘋果供應鏈的優勢，預計下半年蘋果等高端品牌會較受市場青睞，且即將推出的MacBook Pro是另一個產品週期的驅動，因此，看好譜瑞-KY在2022~2023年的收入將呈現複合式增長，態勢可能回到先前尚無普遍居家辦公時期的節奏，譜瑞-KY的利潤結構仍在邁向更好，故維持買進評等、目標價1700元。

亞系外資表示，2022年筆記本電腦市場將放緩但不會崩潰，預計 2022年NB市場不會再是強勁增長的一年，但也不會大幅下滑，預計2022年NB市場全年衰退5%，相較於IDC預估全年衰退2% 、HIS預估全年成長3%的對比。

亞系外資表示，近期Apple除推出的新款iPad Pro外，MacBook Pro將是另一個產品週期的帶動，在產能短缺的情況下，預計NB品牌更喜歡高ASP、高利潤率的機款，且商用PC需求將隨著經濟復甦也會增加，譜瑞-KY將挾其在PC市場上的T-Con和高速傳輸產品，會有更彈性的表現空間，看好譜瑞-KY受惠穩定成長的伺服器市場，正在經歷正向的結構性變化，故維持譜瑞-KY買進評等、目標價1700元。