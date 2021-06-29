美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好5G SoC持續成長，WiFi、PMIC(電源管理IC)需求也持續強勁，加上具有吸引力的現金股利政策，故維持買進評等、目標價1740元。

美系外資表示，2021年市場需求強勁但產能供應有限，聯發科在考量今年的產能下，預估營收年增加上看逾40%，聯發科持續自低階SoC獲得可觀的市占率，從2019年20%的市占率一直提升到去年下半年的30%，且預計在5G SoC的加入下，將獲得更佳的市占率以及ASP，有利於營收持續成長。

美系外資表示，除智慧型手機外，聯發科還有來自WiFi、PMIC的強勁需求，也將持續扮演聯發科營運的催化劑，有鑑於可能快速增長的盈利表現，聯發科將在2021 ~2024年祭出每股約16元的特別股利，確保其有吸引力的現金股利，聯發科2022年及以後的股息收益率約為7%，故維持其買進評等、目標價1740元。

美系外資表示，正如市場預期，5G智慧機在2021年整體出貨量將增加達一倍以上，且該成長動能會一路延續到2022年，估計聯發科的智慧手機SoC營收擴張將持續到2022年底。

美系外資表示，聯發科目前為全球SoC市占率龍頭，預計除華為外的大陸智慧手機OEM廠商將在下半年看到SoC需求強勁，一旦華為庫存耗盡，它看到進入供應鏈受限的智能手機市場面臨退出壓力，聯發科在OPPO、vivo和小米中的SoC市占率高於華為，同時，估計聯發科今年的SoC總出貨量年增長上看25%，其SoC總營收年增長更高達70%，主要就是因為5G SoC帶來更高的ASP。

美系外資表示，WiFi 6快速升級，除了路由器、物聯網和熱點設備，聯發科還有成功將其WiFi 晶片滲透到PC/NB，華碩(2357)的電競 NB現在正採用聯發科的 WiFi 6晶片，2021年WiFi 6佔WiFi總出貨量的50%，且ASP比以前的產品更好；同時，聯發科的PMIC用於計算相關應用、智慧手機、伺服器、離散和面板顯示器等，市場需求強勁，但供應緊張，預計聯發科PMIC業務增長將持續優異。

美系外資表示，聯發科4月和5月的總營收為778.98億元，預計聯發科6月營收將達月增加2.3%，營收將表現將符合預期，單季毛利率估落在45.1%。