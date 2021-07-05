聯發科（2454）5日舉行股東常會，會中順利通過股利分派案等各項議案。針對後續營運表現，聯發科董事長蔡明介表示，近期市場上出現許多雜音，不過歐美疫情邁向解封，加上5G循環才剛開始，因此他仍舊看好手機、平板電腦及電源管理IC等產品線出貨在2021年、2022年都可望正向發展。

聯發科5日召開股東常會，儘管疫情尚未平息，仍有股東出席關心公司營運發展，針對京元電移工染疫停工事件，蔡明介指出，經過經營團隊評估是短期影響，預期第三季將可望逐步復甦。

針對後續營運表現，蔡明介說，近期消費性市場出現許多雜音，不過聯發科客戶是全球佈局，不會因為某特定市場影響，就會全面出擊，當前歐美疫情趨緩下，正逐步邁向解封，加上5G循環才剛開始，新興國家的4G市場仍持續擴大，因此看好手機、平板電腦、電視及電源管理IC等全產品線在2021年和2022年都可望持續正面看待。