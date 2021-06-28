譜瑞-KY(4966)受惠第三季進入傳統旺季，NB需求能見度可延續至2021年底，譜瑞-KY目前仍無法完全滿足客戶需求，預期譜瑞-KY第三季依舊旺季可期。

第二季儘管伺服器市場尚在去化庫存，對新CPU的轉換進度不如先前預期，供應鏈業者指出，上游相關零組件如PCB、組裝等廠商已看到需求回溫，預期下半年品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換，英特爾及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格，且在高頻高速的資料傳輸下，對Retimer的需求將明顯增加，譜瑞的Retimer出貨亦將隨新CPU的轉換而放量，且Retimer的毛利率高於公司平均，下半年起將有助優化獲利能力。

此外，譜瑞-KY的PCIe 5及USB 4的Retimer預計2022年開始出貨，PCIe 5規格的傳輸速度為PCIe 4的2倍，USB 4則除了傳輸速度倍增外、亦整合了多種傳輸規格，對Retimer將有更強的必要性，且從技術演進的角度來看，市場上的競爭者將逐漸減少，Retimer業務將為譜瑞-KY的重要成長來源。

研調機構TrendForce指出，預估2021年全球筆電出貨量很有機會再度掀起一波新高峰，整體並有望上看達2.17億台的規模，有鑑於PC/NB訂單能見度高，加上譜瑞-KY目前仍無法完全滿足客戶需求，下半年伺服器需求回溫將有助Retimer出貨，NB需求能見度可延續至2021年底，預期將再推升譜瑞-KY營收表現。