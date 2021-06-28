瑞昱(2379)第二季因半導體產能吃緊，瑞昱積極導向有限產能極大化效益，故預估毛利率可望持穩高檔，由於半導體供不應求恐一路延伸到明年，訂單也持續暢旺，以最大宗營收貢獻的WiFi產品來說，隨著WiFi6在筆電與路由器整體搭載率持續提升，加上WiFi6E也有機會在明年量產下，長線營運動能不淡。

瑞昱5月營收85.77億元，月增加9%、年增加50%，隨居家辦公與遠距教學風潮推升網通需求，加以漲價效應，法人樂觀預估，瑞昱6月營收有機會更勝5月，且第二季毛利率因半導體產能吃緊，瑞昱將導向有限產能極大化效益，故預估毛利率持穩高檔於44.9%，每股獲利可望逾6元，另外，今年整體訂單需求仍顯強勁，惟產能吃緊使交期拉長，故營收季節性波動度減緩，今年淡旺季會不若以往明顯。

展望第三季，由於半導體供不應求態勢持續存在，加上訂單面持續暢旺，瑞昱也會將成本轉嫁予客戶，亦有助於毛利率持穩於高檔水準。

瑞昱主要產品線為WiFi、Switch、TV、藍牙與乙太網路，五大產品線中有以WiFi營收最大宗，瑞昱WiFi產品導入應用包括PC、dongle、router、PON與寬頻、IoT，隨終端應用搭載規格升級與更廣泛聯網應用導入，帶動WiFi6在筆電與路由器整體搭載率由2020年不到20%水準，攀升至2021年30%。

至於WiFi6E，下半年有機會拚送樣，雖今年受制於產能吃緊，使新規格發展難免受壓抑，導致部分客戶選擇維持採用WiFi4或WiFi5，惟假設2022年若產能吃緊現象逐步緩解，則將有利於新規格滲透率提升。

TWS(無線藍芽耳機)也為瑞昱今年一大重點，2020年非蘋TWS藍芽耳機搭載ANC(自動降噪)滲透率僅不到1成，但隨新款耳機逐步添加ANC功能，整體滲透率逐步攀升，瑞昱TWS在非蘋陣營中滲市占率高，隨著今年的導入率成長，由於具有ANC的ASP較高，故對營收挹注有正向貢獻。