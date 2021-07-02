義隆(2458)今(2)日舉辦股東會，不僅對於今年成長動能依舊樂觀，會持續提升產品附加價值，義隆董事長葉儀(日告)對於明年看法仍趨向樂觀，股東會也通過每股配發現金股利9元。

義隆2020年在觸控產業暨相關的應用產品營收和獲利雙雙顯著成長，全年總體營收相較於前一年增加58%，創下成立以來新高紀錄，因持續進行產品的組合優化，使得毛利率維持高水平46.9%，營業淨利率達到28%，稅後盈餘達39.1億元，每股獲利11.14元，今股東會也通過每股配發現金股利9元。

2021年全球半導體和汽車等製造業快速發展並明顯復甦，晶園代工產能嚴重短缺，售價亦順勢調漲，導致相關的半導體封裝測試、晶片設計業以及延伸性產品紛紛喊漲，義隆面對總體經濟的複雜且多變化，仍然秉持以提升本身的產品研能量為前提，並明確掌握客戶端的真正需求。基本上根據全球主要筆電品牌廠商的資訊匯集得知，2021年筆電產業仍然為成長的趨勢，義隆預估主要成長動能來自於提供高附加價值的指紋產品應用於筆電，由於出貨量優於預期，2021年預期指紋在筆電的滲透率再提升，成長動能明確。

義隆應用在筆記型電腦的觸控螢幕晶片仍然掌握全球高市場佔有率，2020年受惠於筆電場需求強勁，以及觸控功能在筆電市場滲透率的提升，使得義隆銷售數量較去年成長10%，預計今年仍然持續成長。

有股東關心義隆明年營運發展，義隆董事長葉儀(日告)看法仍趨向樂觀，他認為現在討論明年PC市場是否修正仍太早，義隆會著重自身產品組合的提升，拉升ASP表現。

義隆今日股東會也通過每股配發現金股9元。