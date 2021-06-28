證券分析師陳杰瑞表示，台股28日持續上攻，終場上漲87.98點，收在17590.97點，KD指標在高檔鈍化，技術面仍偏多，距離歷史新高17709.23點，僅有不到120點，近期有望挑戰新高。

不過，美中不足的是，大盤成交量始終未能放大，加上權王台積電股價不強，若台股近期無法一舉突破前高，則要留意「高不過高」將引發的劇烈震盪。近期投資人宜居高思危，一旦大盤跌破5日均線，仍建議出脫持股。

個股方面，本周納入投資組合的鉅祥，首季獲利創歷年同期新高，創高動能可望延續至第三季，全年營收估計將有雙位數成長，每股純益（EPS）上看2.5元，股價再走揚。

盤面表現相當詭譎多變，航運股28日全面噴出，多檔個股亮燈漲停，鋼鐵股表現也不遑多讓，美國基建有譜，帶動原物料族群表現亮眼。電子股則以記憶體、光學鏡頭及面板股表現較佳，都是近期可短多操作之族群。