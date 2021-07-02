美元指數短期衝刺超過92.7，2肚內拉出第二個高點，非美貨幣連日全面腳軟。台北外匯市場新台幣對美元匯率2日以27.94元開盤，隨之呈現貶勢，過了午盤一度出現28字頭，4點收盤匯率27.99元，全日貶8.6分、貶幅0.31％，逾一周新低，成交金額12.35億美元，本周累計貶8.3分或0.30％，周線連三貶。

相較其它主要亞幣，離岸人民幣、新加坡幣對美元的貶幅，分別為0.33 ％、0.47 ％，與台幣匯率相近，惟有韓元單日貶幅僅0.17 %，應有外資流入拉台所致。匯銀人士指出，台幣受惠於持續外資淨流入，海外台商匯回資金多重因素影響，即使在美元挺升的今年一、二季，台幣對美元匯率今年迄今，仍有1.85 %的升幅，居央行統計的主要貨幣升值之首。外銀認為，支撐力道來自台灣經濟基本面的良好。

美元指數隨聯準會態度轉鷹而明顯走升，加上美國基礎建設計畫達成初步協議提振市場風險胃納，美元指數在6月中旬第一次谷底反彈，強勁升值1.8％，爾後拉回整理，上周再度強勁走升，拉出一個新高山頭，快速逼近92.7，創今年4月初以來的新高，本週線上漲0.81％，總計上半年升值2.8％。德銀、瑞銀財富管理均估測，美元對其它非美貨幣將再走升一波。德銀私人銀行亞洲投資策略部主管劉佳指出，美國經濟數據對於提振美元指數，效果明確。

亞幣當中的日圓對美元匯率，外銀提醒需要特別注意，尤其東京奧運開幕日期接近，隨之又有大選的政經因素。日銀最新短觀報告顯示展望正向，且預估2021年度資本支出將增加9.6％，大幅高於市場預期及上季的預估，預期將有利下半年景氣復甦，富蘭克林證券投顧表示，短線則仍受制美元偏強與疫情的不確定性，偏弱於11～112區間震盪，2日全日均處於此區間。

匯銀普遍預估，短線在通膨數據攀高、就業逐漸回溫、聯準會提前退場及擔憂疫情反彈下，美元短線仍看漲，有機會朝三月底高點93.3邁進，因此抑制了非美貨幣的展望。瑞銀財富管理分析，在此宏觀經濟及政策轉變下，相關亞太貨幣可能走弱，惟有基本面較強的亞太貨幣，將能夠體現較佳的韌性。