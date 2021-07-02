外資在7月一開始，連2個交易日賣超台股379億元；台北外匯經紀公司新台幣今匯盤中再觸及「28」字頭，今年來累計外資賣超台股達4346億元，而新台幣今年以來兌美元仍升值2.1%。雖然外資持續賣超台股，但台股本周的周線再收紅，累計周線已經連7紅。

日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘表示，目前國內疫情日漸趨緩，且預期陸續將公布的台股6月營收、法說會亦偏向正面，都有利台股繼續震盪盤堅挑戰再創高。但由於個股和類股輪動快速操作難度升高，建議可透過台股基金，參與台股後市上漲機會。

陳思銘表示，美國ISM製造業指數出現連續13個月在榮枯線之上，顯示因疫情而降溫的製造業活動已回穩，Fed主席鮑威爾和大多數分析師認為，通膨上升是暫時的，持續釋出偏鴿派言論，緩和市場對提前緊縮的疑慮，可望支撐美股表現。而台股包括電子、塑化、鋼鐵以及航運等傳產股持續受惠於各國經濟復甦、需求提高，預期可維持強勢，在內需相關類股方面，預期在本土疫情緩和、經濟逐漸解封下開啟補漲行情，綜合研判，台股經濟基本面續維穩，加上美股多頭延續，有助台股持續創高。

陳思銘指出，產業方面，焦點轉移到產業趨勢向上，兼具政策加持與題材面的電動車、蘋概、Server供應鏈等族群，5G刺激傳輸規格升級帶來新商機；傳產方面，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新貨櫃輪運價資料顯示，遠東到歐洲、美東、地中海運價再創新高，在運價走揚帶動，再加上海運業者從6月起加收旺季附加費，7月起調漲運價加收綜合費率上漲附加費，運輸隨產業維持向上循環，仍可留意航運股表現。