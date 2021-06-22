繼4月開啟吸金模式，一個月大漲9475.15億元（人民幣，下同）後，大陸公募基金5月繼續這一趨勢，單月規模增長4022.54億元，讓整體行業規模刷新歷史新高，總規模已經逼近23兆元大關、達到22.91兆元。

根據《中國基金報》報導，大陸基金業協會在21日晚間披露的最新公募基金規模數據指出，此次債券基金成為規模增長的主力，顯然這類產品成為震盪市中基民的「避風港」。但總體來看，5月六大類基金全部出現規模增長，都保持較好走勢。

大陸基金業協會在21日晚間發布資料顯示，截至2021年5月底，大陸境內共有基金管理公司135家，其中，中外合資公司44家，陸資公司91家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計22.91兆元。

相比4月底，大陸公募基金在5月單月規模大增4022.54億元，單月成長1.79％。回顧從去年7月起，公募基金規模一度實現連8個月正成長，短短8個月內大增近5兆元，帶動公募基金整體規模連破18兆、19兆、20兆等關卡，並在今年2月突破21兆大關。