在創業板上市的大陸車用電池龍頭大廠寧德時代，28日股價大漲逾5％，股價創出歷史新高並突破人民幣（下同）500元整數大關。截至11點25分，寧德時代報500.6元，上漲5.12％，盤中最高至502.98元，目前成交金額達43.86億元。

東方財富網報導，消息面上，搭載寧德時代電池的全球首台120噸級純電動交流傳動礦用自卸車23日在湘電集團成功下線，並擬於7月在礦山場景試運營。該產品將應用於智慧電動時代背景下的露天礦山運輸領域，並將推動礦山行業向綠色、低碳、節能、環保方向發展。

財報顯示，寧德時代第一季營收192億元，年增112％，實現淨利潤19.5億元，較上年同期大增163％。

世紀證券認為，寧德時代業務規模和盈利能力領跑行業，以技術創新作為核心競爭力，材料及結構工藝先進，同時公司通過供應鏈管理獲取較強的議價權，形成鋰電池全生命週期產業鏈閉環，成功打造低成本高效能的產品體系。該公司目前已形成四大研發中心、五大生產基地的全球化佈局，在未來兩到三年將迎來放量高峰，綁定全球優質客戶資源，實現強者恒強。