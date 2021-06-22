英濟公司(3294)前5月合併營收為21.31億元，年成長59.36%，英濟預估，第2季業績可望維持第1季水準，英濟集團旗下光電事業英錡科技已開發出極輕量化AR成像模組概念樣品，並透過自主研發自動化產線提升規模量產能力，以及一站式的生產製造服務大幅提升客戶與合作夥伴的產品開發效率。

英濟產品原本主要應用在電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，公司近幾年亦跨入生醫材製造與設計領域，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨。

受惠於電腦週邊產品需求穩定，英濟第1季稅後盈餘為2173萬元，遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘為0.16元，累計前5月合併營收為21.31億元，年成長59.36%。

據國際數據資訊IDC統計，去(2020年)年全球虛擬實境終端出貨量約630萬台，VR、AR終端出貨量占比分別90%、10%，預計2024年終端出貨量逾7500萬台，其中AR占比將升至55%，增速則為188%，顯著高於VR的56%，顯示AR市場規模與成長前景兼具。

由於搶攻成長快速的AR市場，除須持續將成像模組輕量化、微型化、並提升成像品質外，也必須擁有能夠快速規模量產成像模組的製造實力，才能跟上快速成長的硬體需求，英錡科技現已開發出極輕量化AR成像模組概念樣品，並透過自主研發自動化產線提升規模量產能力，以及一站式的生產製造服務大幅提升客戶與合作夥伴的產品開發效率。

英錡科技光電技術研發長增田麻言表示，英錡科技除了具備業界罕見能夠整合光路、光學與HOE(全像光學元件)的研發設計能力外，更能夠從前端封裝、生產、到終端產品的光學調校提供完整的一站式生產服務，希望與具備系統整合或海外市場代理之合作夥伴共同搶攻AR商機。

目前英錡科技透過自主研發的自動化技術，已可進行成像模組的規模量產，更有能力協助客戶進行關鍵模組與終端產品(如AR眼鏡)的代工與整機組裝，快速銜接市場。

在LCoS成像模組方面，英錡科技已可透過自動化產線進行大規模生產，解析度在今年內更可由720P提升至1080P，產能與品質同步提升；在LBS(雷射光線掃描)成像模組量產能力方面，從一開始的晶粒黏著(Die Bonding)、打線接合(Wire Bonding)等製程，到最終成品的光學調校都可提供完整的一站式服務；目前已可進行半自動化生產且正往全自動化生產發展中。解析度則可在今年內從600P提升至720P，更貼近一般消費市場需求與期望。