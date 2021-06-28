辛耘(3583)配發現金股利1.85元，今日除息，開盤參考價63.3元，盤中股價漲1.2元至64.5元，穩定邁向填息之路。

隨著半導體大廠積極投資，辛耘第二季三大業務需求穩定成長，單季營收可望比上季持續穩增，挑戰10億元大關，獲利亦可望比上季增長。

辛耘今年營運回復成長，第一季營收9.56億元，年增51.81%。但因產品組合影響，毛利率降至27.82%，單季每股淨利0.25元，仍優於去年同期的0.03元。

第二季隨著半導體大廠持續擴廠，帶動公司第二季營收可望比第一季成長，加上產品組合較佳，獲利也可望比第一季成長。展望全年，法人預估，辛耘今年營收可望比去年有兩位數的成長，獲利也可望比去年增加。

辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配再生晶圓新廠投產，預期第二季營收有望季增近1成、重返10億元大關，獲利也將較首季成長。辛耘前5月營收為16.72億元，年增40.75%。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%。

辛耘去年受疫情因素干擾，業績略減，2020年營收35.8億元，年減9.35%。在產品組合優化下，毛利率40.67%，年增5.62個百分點，稅後淨利3.05億元，年減5.34%，EPS為3.8元。