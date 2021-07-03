疫苗接種率提升，刺激美國經濟復甦，然而急速上升的市場需求，讓原本就相當緊繃的供應鏈承受更大壓力，通貨膨脹數據也跟著攀高，今年6月美國製造業產品漲幅寫下42年來新高，外媒認為，不斷上漲的物價，將再次讓聯準會陷入提早升息的抉擇。

CNN報導，美國工廠正面對供應鏈和原料短缺的問題，緊繃情形直接反應在價格上，數據顯示，美國製造業價格指數比上月上漲92.1％，比去年同期上升4.1％，寫下1971年以來最高的漲幅紀錄。

ISM製造業供應管理協會主席Timothy Fiore表示，「原物料交貨時間持續破紀錄、關鍵原料大規模短缺、商品價格上漲和產品運輸困難等，深深影響製造業產業鏈的所有領域。」

儘管需求復甦是一件好事，但供不應求的壓力，讓美國製造業處在一個相當棘手的狀況，Timothy Fiore說：「由於需求持續增加，幾乎所有基礎和中間製造原料都出價格上漲的狀況。」

報導提及，若價格持續上漲，未來的某個時候將直接影響經濟活動，此時聯準會的角色就相當重要，但就現階段的情況而言，聯準會在升息與不升息之間相當苦惱，既要維持價格穩定，另一方面又要想辦法降低失業率，目前還是有高達百萬人失業。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）6月底赴國會聽證時發表對通膨數據的最新看法，他說：「聯準會不會毫無依據就直接升息，將等待實際通膨或失衡數據出現時再進行討論，且美國不太可能再出現1970年代那樣的嚴重通膨現象。」淡化先前聯準會有意在2023年提前升息的訊號。