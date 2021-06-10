傳動系統元件製造廠全球傳動持續接獲大陸自動化設備、5G基地台，又新增韓系及大陸5G手機設備商訂單，加上大陸蘇州子公司銷售業績有斬獲，5月及前5月合併營收雙雙改寫同期次高。全球傳動表示，目前訂單能見度看到第四季。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人。全球傳動表示，全球傳動生產的滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件交期從原先2～3個月逐步延長至5～6個月，目前訂單能見度看到第四季。

全球傳動5月合併營收回升至3.11億元，年成長43.24％；前五月合併營收12.24億元，年增幅22.07％。全球傳動目前每月產能上限2.8億元，5月合併營收突破3億元，主因是全球傳動去年在大陸蘇州設子公司負責銷售，去年市場需求暢旺，優先供貨給客戶，今年1、2月農曆過年，客戶拉貨比較少，全球傳動有產能可供貨給大陸蘇州子公司，大陸子公司銷售也增加，是5月及前5月合併營收雙雙創同期次高的主因。

(工商 )