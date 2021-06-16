中國信通院最新數據顯示，今年5月大陸國內市場手機出貨量2296.8萬部、年減32％，指出4、5月手機出貨量有所下降，主要受第1季需求提前釋放、產業鏈上游手機晶片供應偏緊、華為出貨量大幅下降等3大因素影響，但從2021年前5個月數據來看，大陸國內手機市場仍保持快速增長趨勢，其中5G手機實現大幅度成長，5月5G手機出貨量1673.9萬部、年增7％，占同期手機出貨量的72.9％。

依照中國信通院數據指出，1到5月大陸國產品牌手機出貨量累計1.31億部，年增率16.7％，占同期手機出貨量的88％；上市新機型累計166款，年增11.4％，占同期手機上市新機型數量的91.7％。

至於4、5月手機出貨量上年同期比較有所下降，主要受三方面因素影響，第一今年第1季大陸國內市場手機出貨量年增超過100％，需求提前釋放；第二是產業鏈上游手機晶片供應偏緊；第三是華為出貨量大幅下降，其他廠商未能完全彌補華為空缺。