受到自營部門獲利減少，台灣證券交易所統計5月全體證券商稅後淨利47.61億元，較上月衰退85.16億元，減幅64.14％。累計前5月全體證券商稅後淨利448.89億元，較去年同期成長371.54億元，增幅480.34％。

5月大盤總成交值約11.01兆元，較上月增加29.21％，使得證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利102.22億元，月增31％；因出售證券損失及證券評價損失較多，使自營業務淨利較上月衰退121.99億元，虧損47.48億元；承銷業務淨利則較上月衰退7.39億元，減幅79.46％，僅獲利1.91億元。

累計今年前5月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，較去年同期增加98.91％，經紀業務獲利369.64億元，年增138.94％；前5月加權股價指數上漲，去年同期為下跌走勢，自營業務淨利由負轉正，較去年同期增加160.74億元，達118.75億元；承銷業務淨利亦較去年同期成長27.94億元，為34.98億元，年增396.88％。