美國基建計畫部分已達成協議，另一方面，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，有利大成鋼(2027)兩大事業不鏽鋼、鋁捲板價格向上，公司今年營運可望持續受惠。

美國總統拜登與跨黨派聯邦參議員就1.2兆美元基建計畫達成協議，主要項目為先前提出的2.25兆美元基建計畫中的一部分。其中，預計投入1090億美元於道路、橋樑相關建設，730億美元電力基礎建設、660億美元於客貨運鐵路、490億美元於大眾運輸、250億美元於機場建設。

大成鋼今年受惠美國市場持續回溫，加上鋁捲板價格續向上揚升，不鏽鋼市況也穩定增溫，營運持續暢旺；隨著美國基建計畫部分已達成協議，後市需求可望穩定增長，有利公司兩大業務展望。

此外，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；由於俄羅斯鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，此消息一出，帶動各項國際金屬價格上漲。其中，倫敦金屬交易所(LME)鎳現貨價達1,8611美元，上漲2.3%，鋁現貨價上漲2.23%，達2451美元。

俄羅斯加徵出口稅，帶動鎳、鋁價格，預料後續將帶動不鏽鋼及鋁捲板等產品報價再向上攀升，有望推升大成鋼營收、獲利進一步成長。法人推估，大成鋼今年受惠不鏽鋼、鋁捲板市況均熱絡，產品價、量齊揚，營收有望挑戰900億元，營運估比去年的虧損大幅轉好，全年EPS上看4.5元之上，改寫近三年新高。