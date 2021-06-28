華南金(2880)旗下華南銀行主辦裕融(9941)企業聯貸案，期限三年計新台幣60億元。此次共同主辦行為台灣銀行，參貸銀行有彰化銀行、第一銀行、玉山銀行、永豐銀行、遠東銀行、全國農業金庫、台灣中小企銀、國泰世華銀行等金融機構，原擬籌募新台幣50億元，惟眾多銀行踴躍參貸，超額認購210%達新台幣105億元，最終以新台幣60億元結案發行，顯示金融同業對裕融企業的營運現況與未來發展，抱持高度肯定及支持。

裕融企業為裕隆集團旗下的上市公司，主要從事汽車分期業務及轉投資汽車水平週邊服務，2020年雖有新冠肺炎影響，海外事業營運受較大衝擊，然合併營收仍達296.3億元，較2019年291.5億元成長1.6%，每股盈餘保持在8元以上。2021年度公開資訊揭露，裕融企業至五月份累計營收為129.6億元新台幣，相較去年同期成長5.42%，累計稅後淨利為19億元，累積每股盈餘5.5元，同期成長58.5%(+2.03元)，保持穩定成長力道。

裕融企業多年來專營新車與中古車車貸業務，新車業務主要以配合裕隆集團品牌車輛分期為主，中古車則透過自有通路及代理商通路拓展業務，2020年雖在銀行及同業以低利率及促銷搶進市場下，全年度承作業績超過450億元，市占率保持同業第一。

裕融企業轉投資新鑫公司，負責商用車與企業資融，商用車業務具市場領先地位，轉投資裕富數位資融公司在機車分期業務，也具市場領導地位。旗下租車事業-格上汽車租賃股份有限公司，其車輛租賃業務規模僅次於和運租車，市場排名第二，「格上租車，閣下至上」之品牌形象亦深入消費者心中。