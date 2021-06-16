中央銀行公布5月銀行人民幣存款餘額減為人民幣2,380.36億元（以下單位均是人民幣）、為6個月來新低，月減10.76億元或0.45％，為連續三個月下滑，其中DBU（外匯指定銀行）個人存款減至4年10個月以來新低，法人戶也至5個月以來低點。

央行官員表示，5月DBU存款餘額減少12.85億元或0.62％，包括法人及個人戶均減少，其中法人戶主要是廠商貨款收入，偏向兌回新台幣，個人戶則是續轉進其他收益較高的人民幣投資商品，或看好的其他外幣。OBU（國際金融業務分行）增加2.09億元或0.66％，則是因廠商貨款收入增加所致，但DBU及OBU合計後，總存款續減少，但減幅較4月顯現縮小。

目前銀行人民幣優存利率，最新至6月16日的1個月、3個月、6個月、9個月及1年期優存利率各為3.05％、2.08％、2.4％、1.8％及2.3％，與4月底相比，僅3個月期小幅調降0.02個百分點，其他均未調整，吸引力降低。另中銀台北分行轉存款專案，各天期利率均低於2.5％。

5月人民幣匯款大幅減少550.58億元或37.00％。央行官員說明，DBU減少246.16億元或30.27％，主要是廠商貨款收付減少，專業投資機構匯出匯入款項下滑，及國內資金調度縮小所致。OBU匯款大減301.40億元或45.33％，因三角貿易貨款收付減少。

台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場還是居第二位，次於香港至4月底的7,820億元，高於新加坡（季公布）至3月底的1,520億元，及南韓至4月底的114億元。