中國最高人民法院22日統計，電信網路詐騙犯罪肆虐中國大陸，犯罪率居高不下，甚至占部分大中城市刑事案件發生率達50％，詐騙集團在海外據點作案占6成；僅去年造成全大陸353.7億元（人民幣，下同，約合台幣1521億元）損失。此外，還成功勸阻771萬名民眾免於受騙，挽回經濟損失991億元。

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部22日聯合發布《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二）。最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿介紹，今年5月，全大陸電信網路詐騙共立案8.46萬起，與4月相比下降14.3％，案件持續高發的勢頭得到了一定遏制。

《意見二》共17條。針對司法實踐中存在的新的突出問題，如電信網路詐騙犯罪案件及關聯犯罪案件的管轄、跨境電信網路詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡、信用卡即所謂「兩卡」犯罪案件的處理、辦理電信網路詐騙犯罪案件的政策適用等問題進行了規定。

李睿懿稱，主要體現了以下三方面的原則性要求：一是將跨境電信網路詐騙犯罪作為「重中之重」嚴厲懲處，特別是解決跨境電信網路詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。二是堅持區別對待，寬嚴並用，寬嚴相濟，確保良好社會效果。三是繼續堅持全面懲處方針，突出打擊「兩卡」犯罪重點。

李睿懿提到，在《意見一》規定加大對電信網路詐騙犯罪財產刑處罰力度的基礎上，《意見二》規定，辦理電信網路詐騙犯罪案件時，查扣在案的涉案帳戶內資金，應當優先返還被害人，如不足以全額返還的，應當按照比例返還。確保盡最大力量挽回被害群眾的經濟損失，切實維護人民群眾合法權益。

公安部刑事偵查局副局長姜國利表示，今年1至5月，大陸共破獲電信網路詐騙案件11.4萬起，打掉犯罪集團1.4萬餘個，抓獲犯罪嫌疑人15.4萬名，同比分別上升60.4％、80.6％和146.5％。成功勸阻771萬名群眾免於受騙，為群眾挽回經濟損失991億元。