為兼顧防疫規範及企業運營，力積電(6770)決定於七月二日舉辦年度股東常會，同步進行股東會網路直播，以期能降低群聚感染風險，並讓關心公司業務現況、展望，但因疫情無法親蒞會場的廣大股東，得以在第一時間獲得相關資訊。

根據疫情第三級警戒防疫規範，獨立室內空間最多4人、獨立之戶外空間最多9人的群聚限制，力積電表示，為爭取股票上市作業進度，決定七月二日舉辦股東會。考量大型活動的群聚感染的風險，該公司已儘量安排適合場地進行此項年度活動，然而，囿於防疫規範，股東會現場勢必無法容納過多親自出席的股東，因此，該公司特別在企業網站首頁設置「2021年股東會直播專區」，讓因防疫無法親自出席的股東能即時了解會議內容。

針對今年股東會的重要議案，力積電指出，為使該公司符合上市申請規範，包括董事會獨立董事及董事之補選與調整、相關辦法之修訂等，均需於此次股東會中決議通過。在今年的股息配發方面，由於力積電已提案將去年度保留盈餘全部以現金股利方式發放給股東，依法規今年度已無法再增加股東配息，因此，今年股東會股息配發的報告事項也沒有於當場討論加碼的空間。

力積電表示，因應防疫，該公司已在力積電企業網站首頁設置「2021年股東會直播專區」，股東可以在七月二日之前，透過直播專區網頁內的電話或email，向經營團隊事先提問，該公司將於股東會當天，彙整股東的問題由董事長或經營團隊成員以網路直播方式回答。