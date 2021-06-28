自疫情爆發後彰化縣內各地發起採購葡萄活動，國民黨彰化縣黨部號召企業主，認購1200箱大村葡萄，也創下最近認購數量最高的紀錄。(國民黨提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情嚴峻，各行各業苦撐，農民辛苦栽種的葡萄沒人要買，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆，28日號召多名企業主，向大村鄉10位葡萄農民一共採購了1200箱的葡萄，希望能幫助辛苦的農民，張錦昆表示，感謝地方企業主響應，希望拋磚引玉，能號召更多人購買彰化農特產。

目前為葡萄產季，彰化葡萄種植面積為全台之冠，品質優產量高，但受到新冠肺炎影響，讓民眾購買彰化葡萄的意願降低，衍生葡萄滯銷問題，自疫情爆發後彰化縣內各地發起採購葡萄活動，國民黨彰化縣黨部號召企業主，認購1200箱大村葡萄，也創下最近認購數量最高的紀錄。

葡萄農黃大哥就說，現在為葡萄盛產期，但因為疫情關係，又碰上梅雨季節，導致產量過剩，還有裂果的情形，損失將近2成，入不敷出生活快要過不下，感謝各地企業，還有張主委的號召，幫助他們度過難關。

張錦昆表示，近日有幾次機會接觸到當地果農，得知目前為葡萄產季，但國內新冠肺炎疫情持續延燒，雖然有趨緩但仍不可鬆懈，加上變種病毒襲來，三級警戒持續讓民生經濟嚴重受創，連帶影響農民生計，因此特別拜託幾家在地企業，一起支持彰化葡萄農。

張錦昆強調，疫情有沒有趨緩相信大家都看在眼裡，一個月過去了中央面對疫苗的問題，始終不願意正面回應，無視百姓迫切疫苗的需求，只會大撒幣，這樣下去再多錢也不夠中央花，只靠民間不斷救援，要這樣的中央政府做什麼，希望蔡政府正視國內疫苗問題，沒有疫苗就沒有解決的一天。