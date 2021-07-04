圖為過去反萊豬公投連署狀況。（資料照）

圖為過去藻礁公投連署狀況。(資料照)

反萊豬進口、珍愛藻礁、公投併大選、重啟核四等四項公投，原訂於8月28日投票，不過因受到疫情影響，中選會拍板決議改至12月18日辦理，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重中選會作為獨立機關，獨立行使職權所做出之決議。國民黨主張立法院應立即召開臨時會，補正延緩公投的法律疏漏，並增訂不在籍投票等相關作法，另強烈要求行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」。

中選會表示，受COVID-19疫情影響的選務，包含投開票所場地洽借困難、選舉業務龐雜繁複，多靠地方政府兼辦協助，而各地方政府現在無不傾全力辦理各項防疫工作，公所人力相當吃緊、投開票所工作人員與投票權人密切接觸，容易成為病毒傳播的破口等等，因此為確保公民投票權利，維護全民防疫成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，全體委員一致通過，改定投票日為110年12月18日。

中選會說明，由於依法改定至12月18日辦理，故投票權人仍以原110年8月28日有投票權資格的投票權人為限，亦即就有關投票權人名冊編造的基準，凡於110年8月8日（含當日）已登錄戶籍登記資料，依規定有投票權人資格者，應一律編入投票權人名冊；至於已編入名冊的投票權人於110年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地行使投票權。

然而，關於今年的公投案的重要時程為何，以下為相關資訊：

●7月2日 發布改定投票日期公告

●8月8日 投票權人名冊編造完成

●11月8日 公告投票所設置地點

●11月13日至12月11日 辦理公民投票案意見發表會或辯論會

●12月14日前 公告投票權人人數

●12月18日 投票、開票

●12月24日前 審定公民投票結果

●12月24日 公告公民投票結果

(資料來源：中選會官網)