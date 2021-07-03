反萊豬等4公投延至12月 侯友宜：地方予以尊重 12:052021/07/03 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今前往家禽合作社視察。新北市新聞局提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會昨評議「反萊豬」等四公投案從8月28日延後到12月18日舉行，行政院長蘇貞昌認為，四大公投若在8月疫情嚴峻時籌辦，若都沒有通過門桿，民眾會質疑不公平；對此新北市長侯友宜今受訪表示，「中選會所做的評估，我們地方都會尊重」。 侯友宜指出，疫情一定會衝擊到很多相關活動，身為主管機關做的評估，我們都給予尊重，現在最重要是先把防疫做到好，讓民眾回歸正常經濟、回到安全健康的生活。 中選會拍板：828四大公投案延至12月18日投票 環南市場爆群聚 712微解封難了 #反萊豬 #公投 #侯友宜 #中選會 #尊重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍4縣市籲授權買疫苗 中央打回票 04:102021/07/03 焦點要聞 新北莫德納仍有2萬4000多劑 侯友宜：剩餘疫苗會留到下一波 11:492021/07/02 生活 傳教士枉死 親友提8大質疑 04:102021/07/03 焦點要聞 828公投是否延期 中選會今拍板 04:102021/07/02 政治要聞 未連署國民黨縣市採購疫苗公開信 侯友宜回應了 11:462021/07/02 政治 公投延至12／18舉行 國民黨籲立即暫緩萊豬進口、三接工程 17:172021/07/02 政治 陸港觀盤－港股跌至近期低點 28,000點有撐 04:102021/07/03 全球財經 林昶佐貿然跑去環南市場被嗆 沈富雄竟脫口兩字 00:072021/07/03 政治 新北7／1社區篩檢5123人快篩陽性皆為0 侯友宜：新北支援北市環南市場 15:342021/07/02 生活 避免群聚疫情擴散 民眾黨籲中選會公投延期辦理 11:072021/07/02 政治 林昶佐舔綠踢到鐵板 04:102021/07/03 時論廣場 政治熱門新聞 蔡英文7月1日這個動作不尋常 李正皓推測背後原因 - 政治 羅智強讚林勝東「大快人心」 一句話提醒：國家機器已開始出征你 - 政治 林昶佐被支持者嗆騙肖ㄟ 吳子嘉：政治生命結束 - 政治 林昶佐貿然跑去環南市場被嗆 沈富雄竟脫口兩字 - 政治 被環南會長嗆爆 林昶佐網路聲量變化太驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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