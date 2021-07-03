中選會昨評議「反萊豬」等四公投案從8月28日延後到12月18日舉行，行政院長蘇貞昌認為，四大公投若在8月疫情嚴峻時籌辦，若都沒有通過門桿，民眾會質疑不公平；對此新北市長侯友宜今受訪表示，「中選會所做的評估，我們地方都會尊重」。

侯友宜指出，疫情一定會衝擊到很多相關活動，身為主管機關做的評估，我們都給予尊重，現在最重要是先把防疫做到好，讓民眾回歸正常經濟、回到安全健康的生活。