全國疫情第3級警戒長至6月28日止，交通部高速公路局表示，因應周休假日國道5號交通量明顯減少，故6月20日及27日暫停實施國5蘇澳至頭城路段的北向入口匝道高乘載管制，若有短時間車流過大時，將透過匝道儀控進行管控。

高公局指出，雖然6月20日及27日暫停實施國5北向高乘載管制，但仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人配合。