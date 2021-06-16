3級警戒延長 20日、27日國5北上高乘載管制暫停 16:492021/06/16 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國進入疫情第3級警戒後，國道5號交通量明顯減少，高公局取消6月20日、27日的北上高乘載管制。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國疫情第3級警戒長至6月28日止，交通部高速公路局表示，因應周休假日國道5號交通量明顯減少，故6月20日及27日暫停實施國5蘇澳至頭城路段的北向入口匝道高乘載管制，若有短時間車流過大時，將透過匝道儀控進行管控。 高公局指出，雖然6月20日及27日暫停實施國5北向高乘載管制，但仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人配合。 台股午盤後急挫百點 台指期壓低結算機率高 隔離管控斬斷傳播鏈 廣州疫情趨緩 #防疫 #國5 #高乘載管制 #高乘載 #高公局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》檢調要查內線 高端殺至跌停 09:052021/06/16 財經 神舟十二號載人飛船17日9時22分發射 驗證4大任務 10:122021/06/16 兩岸 DFSK 穩發商用車系列改款上市、歐六排放標準更乾淨 安全再進化！ 08:462021/06/16 汽車情報-汽車新聞 檢調出手查高端 網開始擔心「松山哥」的安危 09:362021/06/16 財經 陸載人太空船明發射 航天員將兩次出艙完成四項任務 10:072021/06/16 兩岸 宣傳車喊「給我疫苗」繞高市府遭警開單 他預告今再上街頭 12:262021/06/16 政治 神舟十二號載人飛船三人乘組名單公布！將於明天發射 09:462021/06/16 兩岸 股市再創新高 印度基金後市可期 17:502021/06/16 財經 勞工紓困貸款開辦 銀行網路塞爆 04:102021/06/16 財經要聞 亞東醫院旁5樓高鷹架突整面倒塌 嚇壞路人幸無人傷 11:502021/06/16 社會 東奧前解除緊急事態 日媒：誤判恐釀第5波疫情 22:062021/06/16 國際 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 好市多冷凍里肌驚見5塊碎骨 廠商私訊回覆讓她感動：不退貨了 - 生活 第12例！南市90歲老翁疑施打疫苗猝死 報請司法相驗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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