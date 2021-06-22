儘管新冠肺炎疫情警戒仍在3級，各區國稅局自6月15日開始恢復臨櫃報稅服務，根據財政部統計，自恢復臨櫃報稅，每日約有3萬人(５區國稅局包含申報、查調)臨櫃。

根據財政部統計，目前還有剩下約95萬人還未報稅，扣除今日還剩8日，也就是說每日平均報稅數10萬件，官員表示，透過網路、手機等其他方式申報，應該可以在6月30日之前消化完畢。

根據財政部統計，截至昨（21）日完成報稅數已經達543萬件，以去年總申報數638萬件來計算，僅剩下約95萬件未申報，完成申報比率85.11％，進度與去年同期相當。

值得注意的是，今年綜所稅申報新增2項功能，包含透過手機連上該部電子申報繳稅服務網站辦理申報；另一種則是透過行動電話認證，以本人名義申請的行動電話與國民身份證號碼及健保卡號碼為通行碼。

根據財政部統計，透過手機號碼認證網路報稅有116萬戶、行動電話直接報稅者也有72萬戶，占網路報稅大約2成。

受疫情影響的民眾如有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可於戶籍所在地國稅局上班時間內以電話申請，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年，分期3年(36期)。

財政部再次呼籲，請尚未申報的民眾把握最後幾天時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報。

官員表示，今年的最後一日同樣按照往例受理臨櫃報稅時間到晚上7點，盡量收完民眾的申報案件；手機報稅軟體與網路報稅則在當晚的23點59分關閉，所以請民眾把握時間報稅期限內申報，避免被加徵利息甚至是滯納金。