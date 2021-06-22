上個月本土疫情高峰，第一線醫護警消防疫物資吃緊，國民黨前主席朱立倫捐贈50萬只醫療級手套，日前致贈完畢，今(22)日再加碼20萬份醫療級手套、醫療級防護口罩，捐贈防疫車隊、長照機構、關愛之家等單位，希望照顧更多基層勞工及弱勢團體，為第一線防疫工作人員加油打氣。

朱立倫近日聽聞銀光協會長期合作夥伴台灣計程車學院協會「微光車隊」加入防疫工作，70部車天天出任務，至今已幫助超過2700位確診者安心接送，為挺運將，共同守護司機員健康，於今日親赴微光基地捐贈防疫物資，給予支持鼓勵。

朱立倫表示，由逢甲大學教授侯勝宗成立的「微光車隊」，接送病患南北跑，防疫車隊風險高、載運壓力大。他說，非常感動運將們不畏懼疫情，擔負起護送確診者的艱辛任務，感受到疫情中人性的美好與溫暖，善行令人敬佩。

朱立倫提到，在疫情未見緩解之前，防疫需要的物資，他會與大家一起關注，也會持續協助。