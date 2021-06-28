葳格國際學校向彰化大村果農採購1000箱葡萄，將轉送給防疫第一線醫護人員。(林欣儀攝)

全台三級警戒已經持續近6周，為避免群聚情況，許多訪友、拜訪活動都大幅減少，連帶衝擊水果買氣，彰化縣大村鄉葡萄銷售量就較去年減少約2成，為幫助農民，葳格國際學校特別採購1000箱葡萄，轉送給第一線醫護人員，盼藉此拋磚引玉，達到雙贏。

彰化縣議員張錦昆表示，彰化是農業大縣，大村鄉更是葡萄重要產地，但受三級警戒影響，民眾送禮需求大幅減少，整體銷售量較以往減少2成，再加上這幾天下大雨，接下來天氣放晴，恐造成葡萄農損嚴重，農民只能望天興嘆。

葳格國際語言中心處長李海碩說，為了幫助在地農民與產業，葳格國際學校創辦人袁昶平決定第一波從農產品開始，透過採購葡萄的方式幫助農民，同時將採購的葡萄轉贈給第一線醫護人員，不僅幫助農民、也支持醫護，後續還將採購口罩、防疫箱等物資給警消人員。

張錦昆強調，葳格國際學校在下雨前訂購1000箱葡萄，對農民來說宛如及時雨，因農民可以在下雨前採收，避免葡萄災損。