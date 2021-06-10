鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)受惠三大事業體接單暢旺，配合公司資源平台整合效益顯現，出貨動能良好帶動2021年5月合併營收「雙升」達74.32億元，改寫同期新高。展望後市，由於整體訂單能見度已看到2022年首季，公司看好可望帶動今年營運逐季向上。

樺漢公布5月自結合併營收74.32億元，較4月70.16億元成長5.93％、較去年同期57.7億元成長達28.8％，改寫同期新高。累計前5月合併營收345.48億元，較去年同期296.23億元成長達16.63％，續創同期新高。

樺漢表示，5月營收成長主要受惠5G、AIoT、半導體等市場趨勢，設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體業績均維持良好成長，加上積極落實整合資源平台優勢，除創造穩定且彈性的供貨能力，亦推進樺漢營運韌性，全方位逐步展現集合、整合、融合綜效。

樺漢指出，隨著疫苗擴大施打成效逐步顯現，歐美地區市場需求明顯走出疫情陰霾，加上各國政府疫情自爆發至今，已祭出各項財政與貨幣政策刺激經濟強勁復甦，有望帶動5G、AIoT、半導體、智慧交通、零售消費等產業長線成長動能。

樺漢看好數位經濟、電動車需求強勁，將催生半導體及車用電子等相關客戶對公司雲軟硬智慧平台服務需求。目前三大事業體在手訂單均創新高，其中設計製造事業體訂單能見度良好，可望推動樺漢今年整體營收繳出雙位數年成長佳績。

面對國內疫情捲土重來挑戰，樺漢以最快速度立即啟動所有人員及員工分流管理及居家辦公，資訊系統經過壓力測試通過，目前員工居家辦公整體效能已達逾9成，公司營運一切正常、生產銷售皆保持順暢。

同時，樺漢整體訂單能見度已看到明年首季，對今年整體營運逐季向上成長深具信心。公司亦與客戶共同努力解決原物料缺料問題，日前客戶已對明年首季及第二季預下中長期訂單，超前部署業績，有助樺漢未來整體營運持續攀升。

樺漢指出，公司持續聚焦「高年複合成長率市場」與「高附加價值產品技術」二大目標，整合公司一條龍雲軟硬智慧平台服務，拉高產業進入競爭門檻、優化訂單結構、壯大接單動能，爭取與更多國際集團客戶合作機會，有信心推動公司整體營收及毛利逐年成長。

(時報資訊)