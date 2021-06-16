電商上半年最大活動618年中慶將至，富邦媒(8454)momo購物網《618年中大促活動》以感恩回饋出發推出各項促銷活動，創業家兄弟(8477)旗下生活市集則以主題「輕奢好生活」緊扣「高CP值強勁商品力」與「高現金點數回饋」兩大策略搶客。

台灣本土新冠肺炎疫情延燒帶旺各大電商網購業績，各大電商平台亦重兵部署電商上半年最大活動618年中慶，延續上個月防疫宅經濟消費帶來大量來客數並創下今年最佳銷售成績，創業家兄弟旗下生活市集618年中慶瞄準線上購物需求，以主題「輕奢好生活」緊扣「高 CP值強勁商品力」與「高現金點數回饋」兩大策略搶客。

創業家兄弟表示，生活市集以AI及大數據分析市場趨勢，精選符合消費者需求的高CP值商品設置多種主題專區，集中消費者採購需求一次網羅；再者，居家防疫帶動民生煮食需求，生活市集特別規劃食品專區，並針對煮食話題推出相關短影音，提供簡易上手的廚藝教學獲得熱烈迴響，點閱率兩倍成長成為社群媒體新寵；為提升會員回購黏著度，即日起至6月21日生活市集推出全站回饋8-10% 的點數高回饋等，未來生活市集將持續加深平台購物流程、商品種類及價格競爭力上的優化力道，滿足消費者需求。

創業家5月合併營收3.96億元，月增50.73%，年增5.74%，為今年單月新高，累計前5月合併營收為15.8億元，年減23.02%，由於尚有營收受出貨影響遞延至6月認列，第2季營收成長可期。

受惠於5月上半月母親節買氣挹注，以及5月中以後疫情升溫，加速無接觸經濟發展，momo網路購物5月業績佔比達94.4%，年增51.7%，成長幅度為近3年之最，其中行動購物業績較去年同期成長63%，在網購業績佔比約達76%，進而帶動momo旗下通路(包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄)5月合併營收約81.3億元，較去年同月成長46.7%，創下單月歷史次高；累計1至5月合併營收約322.9億元，年增26.8%，突破300億元，再創歷年同期新高。

針對618，今年momo 《618年中大促活動》從感恩回饋出發推出各項活動，希望能推升6月營收。