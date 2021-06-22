美股周一四大指數齊彈，日韓股市今早隨之大漲。台股今日在國內疫情趨緩新增病降到二位數，多頭動能強勁，大盤開高99.73點、為17162.71點，航海王開盤強勢衝高後，部分個股漲多漲停打開，陽明(2609)甚至無力翻黑；鋼鐵股無畏大陸打壓原物料利空，今早順利充電後接棒再衝，漲停家數多於航海股，電子股中的PCB族群反彈，推升指數最高曾至17270.47點，反彈百點，進逼5日線，不過，接近10點，台積電(2330)出現調節賣單，股價由紅翻黑，指數出現急殺，最低曾至17092.57點，漲幅漸漸收斂。

分析師表示，台股今日開高震盪走低，航海王今日市場資金比重不到5成，約37%，有些個股高檔已見有壓，不宜追高，不過具解封概念的航空雙雄後市應仍有可為。鋼鐵近期利空多，今日強勢有可能是資金移轉效應，恐將為一日行情需要特別小心，電子族的PCB和散熱族群仍維持漲勢。

盤面上，台積電今早止跌回升，早盤一度達新台幣588元，多頭後繼無力，股價由紅翻黑來至581元；PCB族群表現搶眼，定穎(6251)、華通(2313)、瀚宇博(5469)等漲幅都在2~3%不等；鋼鐵股有官田鋼(2017)、第一銅(2009)等15檔個股衝上漲停，指數大漲逾5%；航海王今日開盤強勢衝高，不過部分個股已無法鎖住漲停，陽明(2609)甚至已由紅翻黑，航空股的長榮航(2618)、華航(2601)挾著解封概念價漲量增；大田(8924)今日除息，挾著今年業績續旺，順利填息。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，聯準會正逐步著力使貨幣正常化，但即使升息，市場資金仍相當充裕，屆時利率轉向雖難避免短期震盪，但長期股市展望仍相對樂觀。半導體上游IC設計目前市場需求強勁，面對供應鏈短缺，一線的IC設計公司相對擁有掌握產能的優勢。半導體中下游的晶圓代工、封測等產能亦相當緊俏，後續的營收推升動力來自更多新興應用及漲價效應。