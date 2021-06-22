因應全國疫情第三級警戒，各級學校實體畢業典禮紛紛改採其他方式辦理，明新科技大學今年首度實施線上畢典，校長劉國偉與師長、學弟妹及校友、縣長楊文科等人隔空獻上祝福。在畢業生踏出校園的同時，也有新生準備入學，在疫情衝擊各行各業下，為回饋社會、協助偏遠地區學子解決住宿問題，德明財經科技大學針對新生釋出安心就讀方案，提供4年免住宿費，解決同學經濟負擔。

為因應新冠肺炎疫情，企業和校園紛紛啟動居家辦公或遠距教學，而在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

因無法群聚，明新科大線上畢典採預錄與直播方式交插進行，由畢委會會長郭畇汎透過線上會議平台主持，畢業生與師長們連線進場，6月20日上午開始線上典禮直播。校長劉國偉於預錄影片中表示，本屆大學畢業生小時候歷經SARS，畢業時遇上全球性新冠疫情，這經歷絕無僅有，期勉畢業生把「危機變為轉機」，在疫情當下保持健康，勇於面對挑戰，不管創業、就業或進修，母校與近13萬校友都是堅強後盾。

新竹縣大家長楊文科縣長也透過影片送給畢業生們「青春三帖」：常懷感恩的心、鍛鍊意志力，以及勇敢追夢築夢踏實，楊縣長希望畢業生能銘記在心，為自己創造美麗人生。明新科大國際產學專班生今年也有第1屆約200多人的畢業生，學校特別製作專屬國際產學專班生的畢業影片亦同步播出，讓專班畢業生遠在國外的親友遠距共同歡慶畢業。

有鑑於這波兇猛疫情衝擊各行各業，且回饋社會，協助偏遠地區學子解決到台北求學居住昂貴的問題，位於台北內湖科學園區的德明財經科大，從下學期起針對110學年度剛入學新生，凡是花蓮、台東、屏東以及離島地區高中職畢業的同學選擇德明財經科技大學就讀，即享有4年免住宿費，解決北上同學經濟負擔。

德明財經科大校長盧秋玲指出，出門在外讀書最大的問題之一就是住宿，尤其是在台北，一來房價昂貴，二來住宿品質參差不齊，導致離鄉背井的學子負擔沉重，無法專心就學。因為當年自己就是北漂學子，所以深有同感，為減輕遠到同學的負擔，也減輕父母的憂心與壓力，於今年推出「德明安心就讀方案」，對即將入學新生減免4年住宿費用，讓同學北上就讀安心，父母放心，成就社會共好共榮。

根據1111人力銀行調查，德明財經科大榮獲2021年企業最愛私立大學全國第2名，2016年至2021年更連續6年蟬聯企業最愛台北市私立科大第1名，辦學實績獲企業界肯定；同時榮獲遠見雜誌調查2020年台灣最佳大學排行榜，榮登技職大學北市私立第1名。