前言：小時候聽父親說祖先的歷史就像聽故事，長大後自己走過這些地方，越感覺真實且珍貴，人在歷史的洪流中被推著前進，不由自主，更不該賦予片面的功過定論，因為在那個時間點，就是會發生那樣的事，但每個人生都是獨特的故事，至少對自己的家族而言，應該是要去了解的足跡。

晚清時期，西方的生活狀態，成了中國未來的理想樣貌，西方的思潮，被認為是實現這理想的唯一途徑，急切改革中國現狀的年輕人，家境好的留學英法，次一些的東渡日本，再次一些，則去日本讀士官學校，為的就是盡可能地吸收西方文化，改變中國。

光復會的史蹟在兩岸都受到抹滅，在後人的奔走下，王文慶故居才得以保存。（作者提供）

王文慶，號文卿，就是在這樣的思潮下，18歲便離開浙江台州到日本就讀法政大學，在那裡他加入了以江浙人為主的光復會，和秋瑾成了夥伴，又一起加入同盟會。光復會是革命激進派，兩人回到浙江策劃湖南萍瀏醴起義，結果計畫失敗，他又逃往日本，在日本士官學校待了一年後到了上海，與秋瑾、徐錫麟各自辦了一間學堂做為聯絡掩護，準備在浙江與安徽等地發動革命，結果因為徐錫麟起事失敗受到連累，秋瑾就秋風秋雨愁煞人了，同樣被通緝的王文慶只好逃往南洋，參加孫中山與黃興等人的革命，即便後來光復會與國民黨分裂，他也依然堅定的支持著孫中山。

王文慶留下的影像不多，這是他過世前，旁人為其擺拍留下的照片。（作者提供）

王文慶故居有兩三處院落，主樓是兩層建築，但年久失修，部分已經坍塌。（作者提供）

宣統三年，王文慶從南洋回到廣州參與黃花崗之役，但戰事已提前結束，此後新軍成為革命黨人爭取的對象，他和陶成章吸收上海新軍加入光復會，武昌起義時攻打南京，中華民國臨時政府成立後當選臨時參議院議員，浙江省長，隨後北洋政府成立，袁世凱任命他為南洋宣慰使，但他選擇站在孫中山這一方，還策動浙江省獨立，但北洋政府撤換了浙江督軍，失去兵援的王文慶只得黯然離開浙江，繼續支援孫中山的護法戰爭，1925年王文慶因胃癌在上海福民醫院病逝，這一年，他43歲，而他堅定支持的孫中山，這時也躺在北京的協和醫院中，喘著最後一口氣。十年後，他未曾謀面的外孫，為了避難日軍侵略而被送到王文慶在嶺根村的大宅中撫養，那個小孩兒便是我的父親。

王文慶故居的門楣上，石刻的『居之安』。（作者提供）

王文慶有個老鄉蘇省三，祖上原本務農，但因他有些小聰明，在市集中就成了鄰里的意見領袖，結果有天幫人喬事情喬出了問題，便跑路到上海近郊開了一間小旅店當起掌櫃，王文慶這樣的革命黨往來上海時會投宿在此，蘇省三對王文慶這樣的讀書人很是欽佩，久了之後便成為好友，還不時資助一些錢財，蘇省三有個兒子蘇玉衡，也是聰明，很會讀書，就讀西安交通大學，受當時左傾的讀書會影響，更投身國共合作的黃埔軍校第四期畢業，但後來國共分裂開始清黨，屬於左派的蘇玉衡受到通緝，只能逃回家鄉，他的舅舅陳肇英是蔣介石的拜把兄弟，為他向蔣介石說情，蔣介石說了一句，蘇玉衡這個人聰明，但腳踏兩船心不穩，也就是這次就算了，但以後不要胡思亂想。安排他到部隊任職，但蘇玉衡會唸書當參謀，不會帶兵打仗，便又考進了陸軍大學，畢業後在中央軍校任職，隨著抗日戰爭全面爆發，1941年底擔任冀察戰區新編師長，結果在豫南戰役中被日軍俘虜，但他有著「黃浙陸」的背景，卻也讓汪精衛的南京政府網羅，便在南京做了官。

屋子的前廳，掛有王文慶的照片。（作者提供）

王文慶的女兒，蘇玉衡的太太，我的祖母王保廉，雖說原是大戶人家的女兒，但個性耿直堅強，只是父親革命，丈夫抗戰失聯，自己一人拉拔三個小孩，雖然中間將我父親送回娘家，但畢竟禁不起戰亂的摧殘，家財散盡，最後聽說蘇玉衡人在南京，於是帶著三個小孩前往碰運氣尋人，說巧不巧，茫茫人海中聽見鄉音，回頭一把就抓住的正是蘇玉衡。

父親小時候和他的外婆曾在這院落生活。（作者提供）

雖短暫團聚但好景不常，沒過多久抗日勝利，國府重回南京，汪精衛政府底下做事的蘇玉衡也被捕入獄，祖母帶著三個小孩又流落街頭，這時看到空軍幼校招募新生，便對我父親說，兒啊，你的年紀剛好，去了但凡不愁吃穿，於是我父親登上火車前往四川，這卻也是他與母親的最後一面。

父親十五六歲的年紀到了四川，但隨著國共戰爭的失利，四川基本已被包圍，軍校生的他們沒有規劃轉進，只能住在機場中等待戰爭結束被共軍接收，剛巧那時還是空軍大隊長的衣復恩將軍發現這一批娃娃兵，將他們擠上了自己的飛機，帶到了台灣。蘇玉衡在共軍陷落南京之後，便給放了出來總算回家團聚，幾年後遇上了反革命的政治運動又給關了起來，他這一生文武雙全，卻因為左派思想被國民黨追捕，因為抗日坐了日軍的牢，因為任偽軍坐了國民黨的牢，因為是國民黨的將官再坐了共產黨的牢，像極了充滿理想卻風雨飄搖的中華民國，值得慶幸的是，在開放大陸探親的時候，父親回到家鄉，還見上了祖父一面，而祖母在前一年過世，成為我父親最大的遺憾。