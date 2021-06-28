台中市大甲高中體育班應屆畢業生王彥和是新二代，3年為校爭光屢創佳績，父親前年因病去世，母親用其獎學金開早餐店，家裡經濟有了依靠。大甲高中蕭建華表示，王彥和雖曾因傷病所擾，但調整訓練後情況良好，不論身體能力及速度方面均明顯起色，他將進入彰化師大運動學系就讀，也儲備能量迎接未來賽事及挑戰。

王彥和是新住民第二代，有一位讀國二弟弟，媽媽是柬埔寨人，一家四口住在舊式三合院一角，雖擁擠但感情很好，其父工作不太穩定，其母用王彥和體育獎學金開早餐店，讓家裡經濟有依靠；不料，爸爸於2019年12月罹癌辭世。

王彥和國中時期各項賽事屢創佳績，樹立最速男稱號，進入甲中首次參與國際賽事拿下2019年亞洲青少年田徑錦標賽冠軍，擊敗短跑王國日本隊，同時也創下國內U17歲組歷年第2名紀錄，同年在全運會代表中市參加400公尺接力，挑戰並技壓成人組選手。

王彥和除了有極佳運動天賦，更難得的會去鼓勵、帶領其他隊友，分享運動技巧，領導比賽抗壓性，他積極奮鬥的態度傳遞給隊友，提升團隊奪牌意志，在2019年甲中田徑隊奪得高男組團體總錦標榮譽，競技場上展現不服輸運動家精神。

大甲高中校長蕭建華表示，王彥和出生在一個特別的家庭，父親因病早逝，媽媽是新住民，學校積極利用各種管道給予協助，王彥和在甲中三年為校爭光屢創佳績，雖曾因傷病困擾，但調整訓練後情況良好，不論身體能力及速度各方面都有明顯起色，選手也正值黃金成長階段，在長期規劃訓練下，結合運動科學、心理強化、練賽等資源已看到成果。