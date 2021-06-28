晶片族群表現不佳，日股今日走跌，早盤失守兩萬九關卡。日經指數收28,984.93點，跌81.25 點或0.28%。東證收1,961.88點，跌0.77點或 0.04%。
松井證券認為，下半周美國將公布一些重要經濟報告，例如就業數據等，因此本周市場觀望氣味濃。但這並不表示投資人失去信心，因為全球其它市場還是上漲的。
晶片製造設備業者東京威力科創跌1.45%，至於晶片測試設備商愛德萬測試也跌1.18%。
同時，醫療服務平台M3與製藥商衛采，分別下跌1.42%與1.27%。
因違反反托拉斯法，7-11遭美國政府勒令得出售200多家便利商店。7-11母公司日本零售集團7 & i控股，於2020年8月以210億美元，收購美國馬拉松石油旗下約3,900間Speedway便利商店。市場認為美國反而在幫7&i控股解套，股價早盤因此漲4.47%。
體育用品業者亞瑟士，成為大聯盟球員Shohei Ohtani手套和釘鞋贊助商，股價漲3.54%。
東證30指數中，7&i控股漲幅最大，其次是花王上漲1.18%。至於表現不佳者，為大金工業跌0.95%，其次是人力業者瑞可利跌0.91%。
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